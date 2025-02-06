Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận, chủ động đề xuất, tìm kiếm và đánh giá chất lượng và giá cả nhà cung cấp để có nguồn hàng phù hợp

Thực hiện mua hàng trong nước và mua hàng quốc tế

Thực hiện các thủ tục đàm phán, ký kết hợp đồng

Theo dõi, quản lý quá trình giao hàng và kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa

Làm chứng từ hồ sơ thanh toán cho các NCC trong nước và quốc tế

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tương tác với đối tác, nhà cung cấp

Biết tiếng Anh, Tiếng Trung là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 15.000.000 VND. Lương có thể thỏa thuận cao hơn tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...

Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....

Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sales, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty

Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin