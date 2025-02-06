Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS
- Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận, chủ động đề xuất, tìm kiếm và đánh giá chất lượng và giá cả nhà cung cấp để có nguồn hàng phù hợp
Thực hiện mua hàng trong nước và mua hàng quốc tế
Thực hiện các thủ tục đàm phán, ký kết hợp đồng
Theo dõi, quản lý quá trình giao hàng và kiểm soát chất lượng, số lượng hàng hóa
Làm chứng từ hồ sơ thanh toán cho các NCC trong nước và quốc tế
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tương tác với đối tác, nhà cung cấp
Biết tiếng Anh, Tiếng Trung là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...
Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....
Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.
Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sales, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty
Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
