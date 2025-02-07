Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

YBM là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam bán các sản phẩm Đá Hộc, Đá Chip, Bột Đá trắng caco3 siêu mịn.... (Sản phẩm Bột Đá Caco3 là phụ gia, chất độn tự nhiên phổ biến nhất thế giới cho các nghành Nhựa, bao bì, cao su, gốm sứ... Hiện đang cung cấp ra ngoài thị trường trên 70,000 tấn/ tháng) Chúng tôi đang tìm kiếm nhân sự cho phòng Trung Quốc (Quy mô 8-10 member) :

- Là đại diện chuyên nghiệp của YBM giới thiệu, kinh doanh những sản phẩm của công ty với các đối tác Trung Quốc – B2B (Khách hàng cũ hoặc khách hàng mới từ nguồn Marketing)

- Tìm kiếm & Mua hàng các vật tư, thiết bị cho nhà máy.

- Ưu tiên Nữ, sinh năm 99 - 92, Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, ngôn ngữ Trung ...

- Có khả năng sử dụng tiếng Trung thành thạo (HSK5)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về lĩnh vực thương mại với khách hàng Trung Quốc (Công ty có người hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm)

QUYỀN LỢI

- Thu nhập 20-30tr+

Tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) Thì Được Hưởng Những Gì

