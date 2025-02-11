Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 5 +6 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, thực hiện các hoạt động giao dịch, đặt hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.

- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

- Thực hiện việc tìm kiếm nhà cung cấp mới theo chiến lược công ty đã đề ra.

- Theo dõi thanh toán và xác nhận công nợ cho nhà cung cấp.

- Đưa ra các giải pháp chống tái diễn và đánh giá định kỳ nhà cung cấp.

- Lập báo cáo nội bộ có liên quan và lưu trữ các chứng từ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành.

- Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm vị trí mua hàng.

- Ứng viên có kinh nghiệm mua hàng lĩnh vực Cơ khí, cơ khí chính xác, vật tư sản xuất là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương thảo tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

- Trung thực, chăm chỉ, nắm bắt nhanh.

- Am hiểu về các thủ tục hành chính: thanh toán, hợp đồng kinh tế.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển tương lai tại công ty;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo ;

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm bài bản, chuyên sâu thường xuyên;

- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ;

- Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, chạy, văn nghệ...);

- Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Công ty.

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;

- Thưởng chuyên cần, thâm niên,....;

- Nghỉ chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin