Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1, Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm các nhà cung ứng mới
Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để lấy báo giá, hàng mẫu
Đàm phán để mua với chất lượng, giá cả và thời hạn tối ưu
Đàm phán chính sách tín dụng với các công ty đối tác
Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh
Kiểm soát tình trạng giao hàng để đáp ứng kế hoạch sản xuất
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất
Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Đóng bảo hiểm xã hội sau khi hết thử việc
Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Du lịch/teambuilding công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI