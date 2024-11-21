Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Thu mua/Mua hàng

Tìm các nhà cung ứng mới

Liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để lấy báo giá, hàng mẫu

Đàm phán để mua với chất lượng, giá cả và thời hạn tối ưu

Đàm phán chính sách tín dụng với các công ty đối tác

Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh

Kiểm soát tình trạng giao hàng để đáp ứng kế hoạch sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất

Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Đóng bảo hiểm xã hội sau khi hết thử việc

Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Du lịch/teambuilding công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS

