Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 39/346 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng., Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Thực hiện hợp đồng mua hàng mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp.

Khai thác hàng hoá trong các lĩnh vực (Hóa chất công nghiệp, vật tư công nghiệp, IT,VPP,...)

Khảo sát thị trường, tìm kiếm các nhà cung cấp có năng lực tốt, so sánh, đối chiếu giá cả giữa các nhà cung cấp, giá thị trường để đàm phán thương lượng và lên kế hoạch mua hàng.

Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát lượng hàng hóa, thời gian, địa điểm giao nhận với nhà cung cấp và bộ phận bán hàng.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên.

Thành thạo tin học văn phòng.

Nhanh nhẹn ,Trung thực, cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp A1 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Có lương hỗ trợ và cơ hội trở thành nhân viên chính thức với thu nhập 8 - 12 triệu

2. Được hưởng đầy đủ các chế độ: bảo hiểm, thưởng lễ tết (1-3 tháng lương, thưởng vàng), du lịch hàng năm.

3. Được thưởng thâm niên với mỗi năm gắn bó tại công ty.

4. Công ty phụ trách 100% Bảo hiểm với nhân viên gắn bó trên 5 năm.

