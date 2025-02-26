Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Khu vườn ươm, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Tân Biên, Thành phố Tây Ninh

Thực hiện tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp hàng hóa cho Công ty theo tiêu chuẩn: giá tốt - chất lượng hàng hóa đảm bảo - thời gian giao hàng nhanh - có dịch vụ sau giao hàng,...

Lập ra danh sách các nhà cung cấp tiềm năng, đáp ứng được yêu cầu hàng hóa cần thu mua. Trình hồ sơ về các thông tin liên quan đến nhà cung cấp để quản lý xem xét và phê duyệt.

Định kỳ theo quy định phối hợp với các bộ phận có liên quan và kiểm soát chi phí tiến hành khảo sát giá các mặt hàng thường xuyên biến động về giá, lập báo cáo chi tiết trình quản lý.

Chủ động liên lạc với nhà cung cấp liên quan để cập nhật đúng và đủ tình hình biến động giá của hàng hóa so với giá thị trường.

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng: màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật…và được phê duyệt của trưởng bộ phận.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới, luôn đảm bảo số lượng nhà cung cấp đã đánh giá và sẵn có trong danh mục nhà cung ứng là 3.

Nhận các chứng từ giao hàng và làm thủ tục thanh toán.

Theo dõi quá trình giao nhận hàng của nhà cung cấp cho các bộ phận có liên quan, kiểm tra chất lượng, số lượng, chỉ tiêu hàng so với yêu cầu.

Trình độ cao đẳng trở lên

Sử dụng thông thạo vi tính văn phòng

Nhanh nhẹn tháo vát chịu được áp lực trong công việc

Có tinh thần làm việc nhóm, hỗ trợ, hợp tác

Biết tiếng trung hoặc tiếng anh là 1 lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm thu mua

Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000 (Bao gồm lương cứng và phụ cấp)

Xét tăng lương 2 lần trong 1 năm

Thưởng lương tháng 13 và các dip lễ tết

Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo luật định

Ký túc xá cho nhân viên ở xa

