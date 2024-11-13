Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 510 Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Min, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển số lượng nhà bán hàng mới trên nền tảng TMĐT Alibaba (thị trường Bình Dương, Đồng Nai, Long An tại Việt Nam)

Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và sử dụng các dịch vụ từ Alibaba, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế.

Tư vấn và phát triển các giải pháp xuất khẩu thương mại điện tử cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên tất các chuyên ngành.

Độ tuổi từ 22 - 30.

Yêu thích công việc tiếp xúc khách hàng, năng động, tự tin.

Không ngại di chuyển, đi công tác.

Kinh nghiệm từ 1 năm ở mảng phát triển quan hệ khách hàng, đối tác, nhân viên kinh doanh. Quen thuộc với quy trình bán hàng của SMEs hoặc B2B từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định từ 11.7 triệu + Hoa hồng không giới hạn

Thu nhập 20 triệu - 50 triệu/tháng.

Nhận 100% lương và tham gia BHXH ngay trong thời gian thử việc.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, thưởng, và nhiều chế độ hỗ trợ khác.

Được làm việc và có cơ hội thăng tiến tại một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất toàn cầu về thương mại điện tử.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc và được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.