Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12, liền kề 17, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

- Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển điểm bán và doanh thu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tại điểm bán.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng (kênh đại lý/ phân phối)

- Quản lý công nợ đại lý

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng kinh doanh kênh siêu thị, đại lý các cấp tại tỉnh và các thành phố lớn, ưu tiên người làm trong lĩnh vực côn trùng y tế.

- Năng động, nhiệt tình trong công việc

- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ

- Thành thạo tin học văn phòng

- Chấp nhận đi công tác.

- Ưu tiên biết lái xe ô tô, có bằng B1 trở lên.

- Mức lương: Lương cứng + Hoa hồng ( thu nhập khoảng 15-20 triệu)

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và nghỉ lễ theo quy định;

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật

- Làm việc từ 08h00 – 17h00 từ T2 – T7 hàng tuần ( thứ 7 nghỉ cách tuần)

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

