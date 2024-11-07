Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12, liền kề 17, KĐT Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
- Đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển điểm bán và doanh thu
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tại điểm bán.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng (kênh đại lý/ phân phối)
- Quản lý công nợ đại lý
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng kinh doanh kênh siêu thị, đại lý các cấp tại tỉnh và các thành phố lớn, ưu tiên người làm trong lĩnh vực côn trùng y tế.
- Năng động, nhiệt tình trong công việc
- Khả năng giao tiếp, xây dựng quan hệ
- Thành thạo tin học văn phòng
- Chấp nhận đi công tác.
- Ưu tiên biết lái xe ô tô, có bằng B1 trở lên.

Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng + Hoa hồng ( thu nhập khoảng 15-20 triệu)
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và nghỉ lễ theo quy định;
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật
- Làm việc từ 08h00 – 17h00 từ T2 – T7 hàng tuần ( thứ 7 nghỉ cách tuần)
- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM

CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PEST CONTROL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37, liên kề 23, kđt Văn Khê, P La Khê, Q Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job244156
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất