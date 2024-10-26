Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Một lần lô đất CN02,KCN hỗ trợ Nam Hà Nội giai đoạn I,Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên,TP Hà Nội, Phú Xuyên - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phiên dịch tài liệu văn phòng Phiên dịch cho các chuyến đi công tác Phiên dịch cho sếp khi giao tiếp với các cơ quan nhà nước Dịch SOP Dịch văn bản hoặc dịch khẩu ngữ Truyền đạt được nội dung của sếp đến nhân viên hoặc ngược lại Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Tiếng trung trình độ HSK6 hoặc chuyên ngành tiếng trung Chịu khó, chăm chỉ, thật thà Có khẳ năng chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 25 triệu. Cơ hội thăng tiến Thưởng lương tháng 13 Đóng bảo hiểm và các chế độ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MITAC (VIỆT NAM)

