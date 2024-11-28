Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: THE PIZZA COMPANY

- 183 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Nhà hàng tuyển dụng: THE PIZZA COMPANY- Thương hiệu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Minor Food Group, một trong những tập đoàn hàng đầu châu Á về ngành khách sạn và ẩm thực cao cấp.
Tham gia họp đầu ca để nắm kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi cần thực hiện
Chào đón và sắp xếp chỗ ngồi cho khách hàng, thực hiện các bước phục vụ khách hàng theo đúng tiêu chuẩn của từng nhãn hàng
Đảm bảo đồng phục gọn gàng và chỉnh chu. Thực hiện chuẩn bị các dụng cụ và khu vực phục vụ khách hàng bên ngoài
Luôn cập nhật các lựa chọn trong menu hiện tại, nắm được tình hình đẩy món hoặc hết món trong bếp để thuận tiện trao đổi với khách hàng
Hỗ trợ các công việc trong bếp để đảm bảo tiến độ ra món và chất lượng món ăn cho khách hàng
Luôn quan sát để kịp nắm bắt yêu cầu của khách hàng. Đáp ứng yêu cầu của khách một cách nhanh nhất trong khả năng cho phép. Luôn duy trì mối quan tâm với khách hàng trong suốt quá trình khách sử dụng dịch vụ
Dọn dẹp vệ sinh tại khu vực được phân công, đảm bảo khu vực bếp và khu vực phục vụ khách hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng
Thực hiện bàn giao ca đầy đủ và rõ ràng
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm được TẾT ÂM LỊCH
Từ đủ 18 tuổi, có thời gian làm ca 8 tiếng, xoay ca linh hoạt sáng/trưa/tối theo sự sắp xếp của Quản lý Nhà hàng.
Có thể làm các ngày cuối tuần và các ngày Lễ trong năm.
Có từ 6 tháng kinh nghiệm đi làm, đã từng làm trong ngành nhà hàng, dịch vụ, bán lẻ là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc.
Yêu thích và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành F&B
Tốt nghiệp từ Trung cấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thu nhập hấp dẫn (Lương theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng Tháng 13 + Thưởng KPI + Thưởng kết quả công việc).
Thử việc hưởng 100% lương
Có các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao Động và quy định Công ty.
Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Olympic Day, Team Building
Lộ trình thăng tiến hằng năm theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

