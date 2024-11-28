Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: THE PIZZA COMPANY - 183 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 11

Nhà hàng tuyển dụng: THE PIZZA COMPANY- Thương hiệu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Minor Food Group, một trong những tập đoàn hàng đầu châu Á về ngành khách sạn và ẩm thực cao cấp.

Tham gia họp đầu ca để nắm kế hoạch bán hàng và các chương trình khuyến mãi cần thực hiện

Chào đón và sắp xếp chỗ ngồi cho khách hàng, thực hiện các bước phục vụ khách hàng theo đúng tiêu chuẩn của từng nhãn hàng

Đảm bảo đồng phục gọn gàng và chỉnh chu. Thực hiện chuẩn bị các dụng cụ và khu vực phục vụ khách hàng bên ngoài

Luôn cập nhật các lựa chọn trong menu hiện tại, nắm được tình hình đẩy món hoặc hết món trong bếp để thuận tiện trao đổi với khách hàng

Hỗ trợ các công việc trong bếp để đảm bảo tiến độ ra món và chất lượng món ăn cho khách hàng

Luôn quan sát để kịp nắm bắt yêu cầu của khách hàng. Đáp ứng yêu cầu của khách một cách nhanh nhất trong khả năng cho phép. Luôn duy trì mối quan tâm với khách hàng trong suốt quá trình khách sử dụng dịch vụ

Dọn dẹp vệ sinh tại khu vực được phân công, đảm bảo khu vực bếp và khu vực phục vụ khách hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng

Thực hiện bàn giao ca đầy đủ và rõ ràng

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Làm được TẾT ÂM LỊCH

Từ đủ 18 tuổi, có thời gian làm ca 8 tiếng, xoay ca linh hoạt sáng/trưa/tối theo sự sắp xếp của Quản lý Nhà hàng.

Có thể làm các ngày cuối tuần và các ngày Lễ trong năm.

Có từ 6 tháng kinh nghiệm đi làm, đã từng làm trong ngành nhà hàng, dịch vụ, bán lẻ là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, siêng năng trong công việc.

Yêu thích và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành F&B

Tốt nghiệp từ Trung cấp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thu nhập hấp dẫn (Lương theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng Tháng 13 + Thưởng KPI + Thưởng kết quả công việc).

Thử việc hưởng 100% lương

Có các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao Động và quy định Công ty.

Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Olympic Day, Team Building

Lộ trình thăng tiến hằng năm theo năng lực.

