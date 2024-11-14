Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Sơn Ba làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sơn Ba

Công ty TNHH Sơn Ba
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Sơn Ba

Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công ty TNHH Sơn Ba

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 phố Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chào đón khách, giới thiệu menu, tư vấn để khách chọn món ăn và đồ uống
- Ghi nhận thông tin order từ khách một cách rõ ràng, chính xác về tên món, số lượng...chuyển thông tin tới pha chế, bếp và thu ngân
- Đảm bảo phục vụ đúng thứ tự, đúng món ăn/ đồ uống, đúng bàn, và đủ số lượng order
- Quan sát cẩn thận để kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách trong quá trình phục vụ
- Sẵn sàng trả lời các thắc mắc của khách, khéo léo xử lý khi khách than phiền
- Dọn dẹp bàn ăn. Đảm bảo các dụng cụ ăn uống như chén, đĩa, ly, cốc, tách...luôn sạch sẽ, vệ sinh trước giờ phục vụ
- Luôn duy trì thái độ tích cực, vui vẻ, thân thiện, cởi mở khi giao tiếp với khách.
- Hỗ trợ đồng đội và thực hiện các công việc khác do quản lý trực tiếp phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt tươi tắn;
- Yêu thích và mong muốn phát triển trong ngành ẩm thực;
- Vui vẻ, nhanh nhẹn, tự tin, ham học hỏi;
- Khả năng giao tiếp tốt, có thể giao tiếp được bằng Tiếng Anh là một lợi thế;
- Có ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Sơn Ba Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương xứng đáng + Service charge + Tip hàng tháng + Thưởng KPI; (nếu là nhân viên casual lương 23.000VNĐ/ giờ)
+ Được hưởng 5 ngày nghỉ/tháng, 12 ngày phép/ năm;
+ Thưởng 2/9, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu suất cuối năm dựa trên kết quả đánh giá công việc;
+ Được xem xét tăng lương hàng năm;
+ Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/7;
+ Ăn ca, đồng phục, gửi xe miễn phí;
+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, tham gia các chương trình, hoạt động định kỳ dành riêng cho nhân viên Công ty.
+ Cơ hội được nâng cao tay nghề và được đào tạo chuyên sâu về ẩm thực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn Ba

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sơn Ba

Công ty TNHH Sơn Ba

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Lý Đạo Thành, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

