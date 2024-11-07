Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Villa 02 Noi Khu My Thai 1A, District 7, Phu My Hung, HCMC, Quận 7

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng chọn bàn, giới thiệu thực đơn

Ghi nhận đơn đặt hàng của khách và chuyển tới bếp/quầy bar

Phục vụ đồ ăn, thức uống cho khách hàng

Dọn dẹp bàn ghế, thu dọn bát đĩa sau khi khách dùng xong

Vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc gọn gàng, sạch sẽ

Hỗ trợ pha chế đồ uống cơ bản khi cần thiết

Tính tiền và thanh toán cho khách

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp lịch sự, thân thiện

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi

Sức khỏe tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phục vụ nhà hàng hoặc pha chế đồ uống

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kỹ năng phục vụ và pha chế

Môi trường làm việc năng động

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC

