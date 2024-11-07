Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Villa 02 Noi Khu My Thai 1A, District 7, Phu My Hung, HCMC, Quận 7
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng chọn bàn, giới thiệu thực đơn
Ghi nhận đơn đặt hàng của khách và chuyển tới bếp/quầy bar
Phục vụ đồ ăn, thức uống cho khách hàng
Dọn dẹp bàn ghế, thu dọn bát đĩa sau khi khách dùng xong
Vệ sinh, sắp xếp khu vực làm việc gọn gàng, sạch sẽ
Hỗ trợ pha chế đồ uống cơ bản khi cần thiết
Tính tiền và thanh toán cho khách
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp lịch sự, thân thiện
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Sức khỏe tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phục vụ nhà hàng hoặc pha chế đồ uống
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi
Sức khỏe tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phục vụ nhà hàng hoặc pha chế đồ uống
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng phục vụ và pha chế
Môi trường làm việc năng động
Cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc năng động
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI