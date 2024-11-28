Tuyển Phục vụ Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Indochina Junk JSC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận
_ Thực hiện việc bày biện và phục vụ theo tiêu chuẩn của tàu.
_ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực phục vụ.
_ Đảm bảo các khu vực như phòng ăn phòng khách luôn sạch sẽ, gọn gàng.
_ Chuẩn bị bàn ghế, đồ dùng theo lịch trình phục vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
_ Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
_ Nhiệt tình, hòa đồng.
_ Đam mê với công việc.
_ Nhiệt tình, hòa đồng.
_ Đam mê với công việc.
Tại Indochina Junk JSC Thì Được Hưởng Những Gì
_ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
_ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
_ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
_ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
_ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
_ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
_ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
_ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
_ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI