Tuyển Phục vụ Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

_ Thực hiện việc bày biện và phục vụ theo tiêu chuẩn của tàu.

_ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực phục vụ.

_ Đảm bảo các khu vực như phòng ăn phòng khách luôn sạch sẽ, gọn gàng.

_ Chuẩn bị bàn ghế, đồ dùng theo lịch trình phục vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

_ Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

_ Nhiệt tình, hòa đồng.

_ Đam mê với công việc.

Tại Indochina Junk JSC Thì Được Hưởng Những Gì

_ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

_ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

_ Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

_ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

_ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin