Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Khu Đồng Lẻ , Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ hiểu, đúng đắn về giá trị sản phẩm. Thực hiện Seminar tại các trường học, bệnh viện, hội phụ nữ. Huấn luyện kiến thức sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của nhân viên và khách hàng. Xây dựng mối quan hệ với cơ quan đoàn thể, tổ chức Thực hiện các công việc công ty giao

Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ hiểu, đúng đắn về giá trị sản phẩm.

Thực hiện Seminar tại các trường học, bệnh viện, hội phụ nữ.

Huấn luyện kiến thức sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của nhân viên và khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ với cơ quan đoàn thể, tổ chức

Thực hiện các công việc công ty giao

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về vi sinh vật, công nghệ sinh học, y tế, thực phẩm Thành thạo vi tính văn phòng. Hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông. Năng động, chịu khó, tích cực trong các hoạt động ngoài trời Ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về vi sinh vật, công nghệ sinh học, y tế, thực phẩm

Thành thạo vi tính văn phòng.

Hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.

Năng động, chịu khó, tích cực trong các hoạt động ngoài trời

Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): 9,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng

Mức thu nhập trên bao gồm khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được công ty khấu trừ từ lương của NLĐ theo quy định của pháp luật (tương đương 10.5% tiền lương đóng BHXH). Mức lương trong thời gian thử việc: 100% mức lương Net.

Mức thu nhập trên bao gồm khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được công ty khấu trừ từ lương của NLĐ theo quy định của pháp luật (tương đương 10.5% tiền lương đóng BHXH).

Mức lương trong thời gian thử việc: 100% mức lương Net.

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm. Thưởng: 2 lần/năm Thưởng thâm niên Tham quan nghỉ mát hằng năm. Phép năm theo Luật Lao động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật. Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng). Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin