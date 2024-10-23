Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Phú Thọ thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Khu Đồng Lẻ , Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ hiểu, đúng đắn về giá trị sản phẩm. Thực hiện Seminar tại các trường học, bệnh viện, hội phụ nữ. Huấn luyện kiến thức sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của nhân viên và khách hàng. Xây dựng mối quan hệ với cơ quan đoàn thể, tổ chức Thực hiện các công việc công ty giao
Thông qua các hoạt động PR, truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ hiểu, đúng đắn về giá trị sản phẩm.
Thực hiện Seminar tại các trường học, bệnh viện, hội phụ nữ.
Huấn luyện kiến thức sản phẩm, giải đáp các thắc mắc của nhân viên và khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ với cơ quan đoàn thể, tổ chức
Thực hiện các công việc công ty giao

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về vi sinh vật, công nghệ sinh học, y tế, thực phẩm Thành thạo vi tính văn phòng. Hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông. Năng động, chịu khó, tích cực trong các hoạt động ngoài trời Ngoại hình ưa nhìn
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành về vi sinh vật, công nghệ sinh học, y tế, thực phẩm
Thành thạo vi tính văn phòng.
Hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông.
Năng động, chịu khó, tích cực trong các hoạt động ngoài trời
Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (Gross): 9,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng
Mức thu nhập trên bao gồm khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được công ty khấu trừ từ lương của NLĐ theo quy định của pháp luật (tương đương 10.5% tiền lương đóng BHXH). Mức lương trong thời gian thử việc: 100% mức lương Net.
Mức thu nhập trên bao gồm khoản tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN sẽ được công ty khấu trừ từ lương của NLĐ theo quy định của pháp luật (tương đương 10.5% tiền lương đóng BHXH).
Mức lương trong thời gian thử việc: 100% mức lương Net.
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm. Thưởng: 2 lần/năm Thưởng thâm niên Tham quan nghỉ mát hằng năm. Phép năm theo Luật Lao động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên. Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật. Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng). Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 195 Trương Văn Bang KP1, P Thạnh mỹ Lợi, Tp Thủ Đức HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-pr-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-phu-tho-job222995
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 232 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 221 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 32 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 93 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bartender thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Phú Thọ Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN CMC V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMC V1000 TOP CÔNG TY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMC Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TUỆ LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TUỆ LINH
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Từ 8 Triệu Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân hàng Vpbank - Việt Nam Thịnh Vượng
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý chất lượng Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam Pro Company
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP Phân phối và Logistics Hùng Cường
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam - Văn phòng đại diện tại Phú Thọ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GIA BẢO PHÁT
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Phú Thọ thu nhập 18 - 30 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo dục/Đào tạo Hệ thống Anh ngữ AMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Hệ thống Anh ngữ AMES
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm