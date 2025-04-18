Tuyển Nhân viên kho Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kho Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search's Client
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Navigos Search's Client

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Navigos Search's Client

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất nước ngoài ở thành phố Tuyên Quang đang cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Nhà Thầu (Cơ Khí/Điện) với mô tả như sau
1. Nhận hàng
- Nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc các bộ phận nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa theo chứng từ giao nhận (phiếu nhập, hóa
đơn...).
- Phối hợp xử lý với bộ phận mua hàng/kế toán/kỹ thuật/Chất lượng khi phát hiện hàng không đúng
quy cách hoặc bị hư hỏng.
- Ghi nhận nhập kho đầy đủ vào hệ thống hoặc sổ sách.
2. Sắp xếp và bảo quản hàng hóa
- Quản lý, chỉ đạo nhà thầu vận chuyển, sắp xếp hàng hóa vào đúng vị trí theo sơ đồ kho, nguyên
tắc FIFO.
- Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ gọn gàng, dễ kiểm soát và an toàn.
-Thường xuyên kiểm tra điều kiện kho (nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh…) để bảo quản hàng hóa đúng
cách.
3. Xuất hàng
- Chuẩn bị, lấy hàng theo phiếu yêu cầu xuất kho.
- Đối chiếu, kiểm tra hàng trước khi bàn giao cho bộ phận sản xuất hoặc giao ra ngoài.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search's Client

Navigos Search's Client

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà V building, 125-127 Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

