Tuyển Nhân viên kho Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Navigos Search's Client
- Tuyên Quang: Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam, Thành phố Tuyên Quang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất nước ngoài ở thành phố Tuyên Quang đang cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Nhà Thầu (Cơ Khí/Điện) với mô tả như sau
1. Nhận hàng
- Nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc các bộ phận nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa theo chứng từ giao nhận (phiếu nhập, hóa
đơn...).
- Phối hợp xử lý với bộ phận mua hàng/kế toán/kỹ thuật/Chất lượng khi phát hiện hàng không đúng
quy cách hoặc bị hư hỏng.
- Ghi nhận nhập kho đầy đủ vào hệ thống hoặc sổ sách.
2. Sắp xếp và bảo quản hàng hóa
- Quản lý, chỉ đạo nhà thầu vận chuyển, sắp xếp hàng hóa vào đúng vị trí theo sơ đồ kho, nguyên
tắc FIFO.
- Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ gọn gàng, dễ kiểm soát và an toàn.
-Thường xuyên kiểm tra điều kiện kho (nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh…) để bảo quản hàng hóa đúng
cách.
3. Xuất hàng
- Chuẩn bị, lấy hàng theo phiếu yêu cầu xuất kho.
- Đối chiếu, kiểm tra hàng trước khi bàn giao cho bộ phận sản xuất hoặc giao ra ngoài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search's Client
