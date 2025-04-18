Tuyển Nhân viên kho Navigos Search's Client làm việc tại Tuyên Quang thu nhập Thỏa thuận

Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất nước ngoài ở thành phố Tuyên Quang đang cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Nhà Thầu (Cơ Khí/Điện) với mô tả như sau

1. Nhận hàng

- Nhận hàng từ nhà cung cấp hoặc các bộ phận nội bộ trong Công ty.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa theo chứng từ giao nhận (phiếu nhập, hóa

đơn...).

- Phối hợp xử lý với bộ phận mua hàng/kế toán/kỹ thuật/Chất lượng khi phát hiện hàng không đúng

quy cách hoặc bị hư hỏng.

- Ghi nhận nhập kho đầy đủ vào hệ thống hoặc sổ sách.

2. Sắp xếp và bảo quản hàng hóa

- Quản lý, chỉ đạo nhà thầu vận chuyển, sắp xếp hàng hóa vào đúng vị trí theo sơ đồ kho, nguyên

tắc FIFO.

- Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ gọn gàng, dễ kiểm soát và an toàn.

-Thường xuyên kiểm tra điều kiện kho (nhiệt độ, độ ẩm, vệ sinh…) để bảo quản hàng hóa đúng

cách.

3. Xuất hàng

- Chuẩn bị, lấy hàng theo phiếu yêu cầu xuất kho.

- Đối chiếu, kiểm tra hàng trước khi bàn giao cho bộ phận sản xuất hoặc giao ra ngoài.