Tuyển Hành chính nhân sự Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design làm việc tại Phú Thọ thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: 349 Nguyệt Cư, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ, TP Việt Trì, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tuyển dụng & điều phối các công việc trong phòng ban HCNS

Xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

Phối hợp cùng bộ phận Hành chính Nhân sự của Tập đoàn để:

Theo dõi biến động nhân sự Định kỳ; Thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình nhân sự

Theo dõi đánh giá việc tuyển dụng nhân sự

Xây dựng hệ thống quản trị hành chính: chính sách, quy định, quy chế, quy trình..

Phát triển các Giá trị cốt lõi của Công ty thành thói quen hành động trong mỗi nhân viên:

Tham mưu cho BLĐ nhằm thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, thu hút người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới

Xây dựng hình ảnh nhân sự trong Công ty: tổ chức sự kiện, thi đua khen thưởng, gắn kết, truyền thông nội bộ với mục đích xây dựng và phát triển văn hóa công ty

Các hoạt động khác theo chỉ đạo của quản lý cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Hành chính, Bảo hiểm

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong ngành thời trang là lợi thế

Hiểu biết về quản lý nhân sự doanh nghiệp

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm nghiệp vụ liên quan

Có khả năng hoạch định, phân bổ, quản lý công việc một cách hiệu quả, đặc biệt là sự kết hợp công việc giữa các phòng ban

Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.

Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, theo năng lực làm việc

Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo của công ty

Lễ Tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh thời trang thiết kế Leegi Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin