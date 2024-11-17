Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

công ty TNHH điện tử Asti
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại công ty TNHH điện tử Asti

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Công ty TNHH Điện Tử Asti, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với khách hàng khi có vấn đề về chất lượng.
Đánh giá mức độ ảnh hưởng về nội dung phản hồi của khách hàng
Đánh giá mức độ phù hợp của các đối sách và phản hồi từ khách hàng.
Đề xuất ý kiến cải thiện chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và độ thõa mãn khách hàng.
Chịu trách nhiệm chính việc triển khai, kiểm tra và giám sát các hoạt động theo yêu cầu của khách hàng.
Xây dựng tất cả các tiêu chuẩn, thủ tục, hướng dẫn công việc cho các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm: QC Flowchart, SPC, Cpk, kiểm tra ngoại quan,...
Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, cải tiến hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức/kinh nghiệm về quản lý chất lượng
Đọc hiểu được các bản vẽ kỹ thuật.
Giao tiếp tốt (Tiếng Anh cả nói và viết).
Hiểu rõ các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất liên quan.
Có kỹ năng trong lĩnh vực SX điện tử, dây dẫn điện.

Tại công ty TNHH điện tử Asti Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận;
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
- Hỗ trợ phần ăn trưa;
- Mua bảo hiểm tai nạn 24/24;
- Đi du lịch hằng năm hoặc được hỗ trợ phần quà cuối năm;
- Tăng lương, thưởng theo chính sách Công ty;
- Các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH điện tử Asti

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: B2-55, 56 Đường số 1, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Di An, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

