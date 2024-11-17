Tuyển Nhân Viên QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Công ty TNHH Điện Tử Asti, Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Liên lạc với khách hàng khi có vấn đề về chất lượng.

Đánh giá mức độ ảnh hưởng về nội dung phản hồi của khách hàng

Đánh giá mức độ phù hợp của các đối sách và phản hồi từ khách hàng.

Đề xuất ý kiến cải thiện chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và độ thõa mãn khách hàng.

Chịu trách nhiệm chính việc triển khai, kiểm tra và giám sát các hoạt động theo yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng tất cả các tiêu chuẩn, thủ tục, hướng dẫn công việc cho các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm: QC Flowchart, SPC, Cpk, kiểm tra ngoại quan,...

Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, cải tiến hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức/kinh nghiệm về quản lý chất lượng

Đọc hiểu được các bản vẽ kỹ thuật.

Giao tiếp tốt (Tiếng Anh cả nói và viết).

Hiểu rõ các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất liên quan.

Có kỹ năng trong lĩnh vực SX điện tử, dây dẫn điện.

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm;

- Hỗ trợ phần ăn trưa;

- Mua bảo hiểm tai nạn 24/24;

- Đi du lịch hằng năm hoặc được hỗ trợ phần quà cuối năm;

- Tăng lương, thưởng theo chính sách Công ty;

- Các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

