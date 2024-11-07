Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ mài/Thợ phay Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 146 Đ.Võ Thị Sáu,P. Đông Hòa, TP.Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam, Dĩ An
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu tiên - trên chuyền – thành phẩm...;
Đo kiểm, hiệu chuẩn dụng cụ đo;
Kiểm tra tiến độ gia công hàng hóa, giám sát chất lượng gia công;
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nam tuổi từ 18 – 30.
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc;
+ Ưu tiên có kinh nghiệm QC hàng cơ khí.
+ Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa 25.000đ/ ngày, phụ cấp ca đêm
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐ chính thức; xét duyệt tăng lương khi ký HĐ mới;
Thưởng lễ - Tết theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
