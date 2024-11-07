Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 146 Đ.Võ Thị Sáu,P. Đông Hòa, TP.Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam, Dĩ An - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay

Kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu tiên - trên chuyền – thành phẩm...;

Đo kiểm, hiệu chuẩn dụng cụ đo;

Kiểm tra tiến độ gia công hàng hóa, giám sát chất lượng gia công;

Yêu Cầu Công Việc

+ Nam tuổi từ 18 – 30.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc;

+ Ưu tiên có kinh nghiệm QC hàng cơ khí.

+ Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa 25.000đ/ ngày, phụ cấp ca đêm

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐ chính thức; xét duyệt tăng lương khi ký HĐ mới;

Thưởng lễ - Tết theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.