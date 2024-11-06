Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Thợ mài/Thợ phay

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ mài/Thợ phay Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô HT4

- 8 ,Đường D17, Phường Tăng Nhơn Khu Công Nghệ Cao, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp ráp, bảo trì, chỉnh sửa khuôn mới, khuôn sửa chữa
Nhận tiến độ gia công từ trưởng nhóm, tổ trưởng báo cáo lại tiến độ gia công, kiểm soát kích thước, quản lý dụng cụ máy móc được phân làm việc, báo cáo sự cố phát sinh trong quá trình gia công...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam
Tuổi : 20 -> 35
- Trình độ trung cấp cơ khí chế tạo máy có kinh nghiệm vận hành các máy vạn năng từ 2 năm trở lên.
- Tư duy chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương thỏa thuận
- Cung cấp các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- BHXH, BHYT, du lịch, nghỉ lễ, thưởng cuối năm.
- Môi trường làm việc: Cơ hội công bằng với mức lương cạnh tranh – Phúc lợi tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp – Cơ hội phát triển bản thân và thành công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: A16b Lô N10C, Khu Tái định cư X2A - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-tri-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243537
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kennametal Việt Nam
Tuyển Thợ mài/Thợ phay Công ty TNHH Kennametal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Kennametal Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/11/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Tuyển Thợ mài/Thợ phay MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kennametal Việt Nam
Tuyển Thợ mài/Thợ phay Công ty TNHH Kennametal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Kennametal Việt Nam
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/11/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Tuyển Thợ mài/Thợ phay MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SES VIỆT NAM
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NGUYỄN
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm