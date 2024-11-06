Tuyển Thợ mài/Thợ phay CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô HT4 - 8 ,Đường D17, Phường Tăng Nhơn Khu Công Nghệ Cao, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp ráp, bảo trì, chỉnh sửa khuôn mới, khuôn sửa chữa

Nhận tiến độ gia công từ trưởng nhóm, tổ trưởng báo cáo lại tiến độ gia công, kiểm soát kích thước, quản lý dụng cụ máy móc được phân làm việc, báo cáo sự cố phát sinh trong quá trình gia công...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính : Nam

Tuổi : 20 -> 35

- Trình độ trung cấp cơ khí chế tạo máy có kinh nghiệm vận hành các máy vạn năng từ 2 năm trở lên.

- Tư duy chủ động, có trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương thỏa thuận

- Cung cấp các trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- BHXH, BHYT, du lịch, nghỉ lễ, thưởng cuối năm.

- Môi trường làm việc: Cơ hội công bằng với mức lương cạnh tranh – Phúc lợi tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp – Cơ hội phát triển bản thân và thành công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin