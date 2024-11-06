Tuyển Thợ mài/Thợ phay MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ mài/Thợ phay Tại MOLEX VIETNAM CO., LTD.
- Hà Nội: Lô P15, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương Thỏa thuận
Vận hành máy mài phẳng, kiểm soát chất lượng gia công linh kiện trong sản xuất
Chuẩn bị và nạp nguyên liệu, linh kiện vào máy
Hiểu rõ thông số kỹ thuật của nhiệm vụ đang thực hiện và kết quả kỳ vọng thông qua việc đọc hiểu bản thiết kế, bản vẽ cơ khí, v.v. Giám sát máy trong khi tgia công và thực hiện điều chỉnh cần thiết nào để tạo ra kết quả gia công tốt nhất
Thiết lập chương trình cho máy
Kiểm tra và đo lường các sản phẩm hoàn thiện và so sánh với các yêu cầu để xác định xem quy trình đã được hoàn thành đúng cách hay chưa
Xử lý sự cố và giải quyết vấn đề cho tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng, kỹ thuật, quy trình trong ca làm việc.
Phân tích, xử lý sự cố lỗi phát sinh trong quá trình gia công
Báo cáo kết quả, tiến độ gia công cho trưởng phòng
Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng, năng suất và giảm chi phí sản xuất
Cải thiện các hoạt động để nâng cao khả năng và hiệu suất của thiết bị, máy móc
Phân tích vấn đề của linh kiện và tìm phương pháp cải tiến
Quản lý thiết bị, máy móc, kiểm soát phụ tùng thay thế cho sản xuất
Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị theo định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa cho cả máy móc và dụng cụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất cơ khí (có kinh nghiệm sản xuất khuôn nhựa/khuôn dập cho linh kiện điện tử là một lợi thế). Có thể vận hành các máy gia công khác như Phay, Máy hàn laser là một lợi thế
Có kinh nghiệm gia công bằng máy mài phẳng
Có khả năng cân bằng và lắp bánh mài vào máy
Có khả năng mài phẳng, mài bậc, mài góc dung sai chính xác ±0,002
Có khả năng gia công khe nhỏ, chi tiết mỏng
Có khả năng sử dụng các dụng cụ đo trong phòng gia công (Kính hiển vi, Máy chiếu biên dạng)
Có khả năng hiểu rõ quy trình vận hành và nhận dạng đá mài
Có khả năng đọc hiểu tài liệu và bản vẽ cơ khí
Có thể sử dụng Office SW (MS Word, excel, Power point)
Bảo mật, chủ động, trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, tuân thủ,
Sẵn sàng học hỏi & chia sẻ kiến thức
Kỹ năng giao tiếp và phân tích tốt, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân
Chăm chỉ, có thể làm thêm giờ khi cần
Tại MOLEX VIETNAM CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch thường niên
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (bảo hiểm tai nạn 24h, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt)
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI