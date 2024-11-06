Tuyển Thợ mài/Thợ phay MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô P15, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành máy mài phẳng, kiểm soát chất lượng gia công linh kiện trong sản xuất

Chuẩn bị và nạp nguyên liệu, linh kiện vào máy

Hiểu rõ thông số kỹ thuật của nhiệm vụ đang thực hiện và kết quả kỳ vọng thông qua việc đọc hiểu bản thiết kế, bản vẽ cơ khí, v.v. Giám sát máy trong khi tgia công và thực hiện điều chỉnh cần thiết nào để tạo ra kết quả gia công tốt nhất

Thiết lập chương trình cho máy

Kiểm tra và đo lường các sản phẩm hoàn thiện và so sánh với các yêu cầu để xác định xem quy trình đã được hoàn thành đúng cách hay chưa

Xử lý sự cố và giải quyết vấn đề cho tất cả các vấn đề liên quan đến chất lượng, kỹ thuật, quy trình trong ca làm việc.

Phân tích, xử lý sự cố lỗi phát sinh trong quá trình gia công

Báo cáo kết quả, tiến độ gia công cho trưởng phòng

Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng, năng suất và giảm chi phí sản xuất

Cải thiện các hoạt động để nâng cao khả năng và hiệu suất của thiết bị, máy móc

Phân tích vấn đề của linh kiện và tìm phương pháp cải tiến

Quản lý thiết bị, máy móc, kiểm soát phụ tùng thay thế cho sản xuất

Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị theo định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa cho cả máy móc và dụng cụ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất cơ khí (có kinh nghiệm sản xuất khuôn nhựa/khuôn dập cho linh kiện điện tử là một lợi thế). Có thể vận hành các máy gia công khác như Phay, Máy hàn laser là một lợi thế

Có kinh nghiệm gia công bằng máy mài phẳng

Có khả năng cân bằng và lắp bánh mài vào máy

Có khả năng mài phẳng, mài bậc, mài góc dung sai chính xác ±0,002

Có khả năng gia công khe nhỏ, chi tiết mỏng

Có khả năng sử dụng các dụng cụ đo trong phòng gia công (Kính hiển vi, Máy chiếu biên dạng)

Có khả năng hiểu rõ quy trình vận hành và nhận dạng đá mài

Có khả năng đọc hiểu tài liệu và bản vẽ cơ khí

Có thể sử dụng Office SW (MS Word, excel, Power point)

Bảo mật, chủ động, trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, tuân thủ,

Sẵn sàng học hỏi & chia sẻ kiến thức

Kỹ năng giao tiếp và phân tích tốt, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân

Chăm chỉ, có thể làm thêm giờ khi cần

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng năng lực

Du lịch thường niên

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (bảo hiểm tai nạn 24h, bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt)

Khám sức khỏe định kỳ

