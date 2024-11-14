Tuyển Thợ mài/Thợ phay Công ty TNHH Kennametal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Thợ mài/Thợ phay Công ty TNHH Kennametal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Kennametal Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Kennametal Việt Nam

Thợ mài/Thợ phay

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ mài/Thợ phay Tại Công ty TNHH Kennametal Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
9 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Vận hành các loại máy CNC hiện đại hàng đầu thế giới để sản xuất thiết bị cắt gọt kim loại (dao phay, khoan, doa, v.v.)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) ngành cơ khí hệ Trung cấp, Cao Đẳng trở lên,...
Hoặc đã có kinh nghiệm vận hành máy CNC tốt nghiệp các ngành khác.

Tại Công ty TNHH Kennametal Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 8, 9 triệu trở lên, hưởng 100% lương ngay từ tháng đầu, xét tăng lương hằng năm
8
9 triệu trở lên,
tăng lương hằng năm
- Thưởng Tháng lương 13, trả vào tháng 1
Tháng lương 13, trả vào tháng 1
- Thưởng hiệu quả làm việc 1,3 tháng lương
Thưởng hiệu quả làm việc 1,3 tháng lương
- Trợ cấp đi lại hoặc có xe đưa đón, trợ cấp nhà ở, trợ cấp bữa ăn, trợ cấp nghỉ lễ (1 triệu/năm), nghỉ mát, v.v.
Trợ cấp đi lại hoặc có xe đưa đón, trợ cấp nhà ở, trợ cấp bữa ăn, trợ cấp nghỉ lễ (1 triệu/năm), nghỉ mát
- Cơ sở vật chất nhà máy hiện đại, tối ưu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kennametal Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kennametal Việt Nam

Công ty TNHH Kennametal Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

