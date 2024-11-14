Tuyển Thợ mài/Thợ phay Công ty TNHH Kennametal Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Thợ mài/Thợ phay Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Vận hành các loại máy CNC hiện đại hàng đầu thế giới để sản xuất thiết bị cắt gọt kim loại (dao phay, khoan, doa, v.v.)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) ngành cơ khí hệ Trung cấp, Cao Đẳng trở lên,...

Hoặc đã có kinh nghiệm vận hành máy CNC tốt nghiệp các ngành khác.

Tại Công ty TNHH Kennametal Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 8, 9 triệu trở lên, hưởng 100% lương ngay từ tháng đầu, xét tăng lương hằng năm

- Thưởng Tháng lương 13, trả vào tháng 1

- Thưởng hiệu quả làm việc 1,3 tháng lương

- Trợ cấp đi lại hoặc có xe đưa đón, trợ cấp nhà ở, trợ cấp bữa ăn, trợ cấp nghỉ lễ (1 triệu/năm), nghỉ mát, v.v.

- Cơ sở vật chất nhà máy hiện đại, tối ưu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kennametal Việt Nam

