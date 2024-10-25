Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tiểu khu Lâm Sơn – thị trấn Kiện Khê – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam., Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đầu ra Kiểm tra, kiểm soát, thực hiện quy trình sản xuất từng công đoạn Theo dõi, ghi chép, báo cáo các vấn đề về chất lượng, đề xuất phương án khắc phục, cải tiến

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên Có kinh nghiệm từ 1 năm Ưu tiên ứng viên có chuyên môn,kinh nghiệm về vật liệu xây dựng

Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chỗ ở tại công ty miễn phí

Được tham gia bảo hiểm theo luật lao động

Được hưởng các chế độ theo luật lao động : nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản ....

Được hỗ trợ tiền ăn ca

Đi nghỉ mát định kỳ

Thưởng lương tháng 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

