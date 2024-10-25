Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM
- Hà Nam: Tiểu khu Lâm Sơn – thị trấn Kiện Khê – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam., Thanh Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đầu ra
Kiểm tra, kiểm soát, thực hiện quy trình sản xuất từng công đoạn
Theo dõi, ghi chép, báo cáo các vấn đề về chất lượng, đề xuất phương án khắc phục, cải tiến
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Ưu tiên ứng viên có chuyên môn,kinh nghiệm về vật liệu xây dựng
Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia bảo hiểm theo luật lao động
Được hưởng các chế độ theo luật lao động : nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản ....
Được hỗ trợ tiền ăn ca
Đi nghỉ mát định kỳ
Thưởng lương tháng 13....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
