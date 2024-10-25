Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

Nhân viên quản lý chất lượng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tiểu khu Lâm Sơn – thị trấn Kiện Khê – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam., Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đầu ra Kiểm tra, kiểm soát, thực hiện quy trình sản xuất từng công đoạn Theo dõi, ghi chép, báo cáo các vấn đề về chất lượng, đề xuất phương án khắc phục, cải tiến
Kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đầu ra
Kiểm tra, kiểm soát, thực hiện quy trình sản xuất từng công đoạn
Theo dõi, ghi chép, báo cáo các vấn đề về chất lượng, đề xuất phương án khắc phục, cải tiến

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên Có kinh nghiệm từ 1 năm Ưu tiên ứng viên có chuyên môn,kinh nghiệm về vật liệu xây dựng
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Ưu tiên ứng viên có chuyên môn,kinh nghiệm về vật liệu xây dựng

Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chỗ ở tại công ty miễn phí
Được tham gia bảo hiểm theo luật lao động
Được hưởng các chế độ theo luật lao động : nghỉ phép, nghỉ ốm, thai sản ....
Được hỗ trợ tiền ăn ca
Đi nghỉ mát định kỳ
Thưởng lương tháng 13....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

CÔNG TY TNHH THANH SƠN HÀ NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tiểu khu Lâm Sơn, Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

