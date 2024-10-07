Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

● Hướng dẫn, đào tạo, triển khai, hỗ trợ đội dự án theo mô hình phát triển linh hoạt Agile; ● Kiểm soát tiến độ và đánh giá đáp ứng tuân thủ quy trình quy định của nhiều loại hình dự án về chuyển phát, kho vận, robot, thương mại điện tử (Ecommerce), hệ thống bán hàng đa kênh cùng nhiều ứng dụng thông minh trong vận hành logistics; ● Xây dựng quy trình/ Hướng dẫn/ Checklist và các tài liệu liên quan trong quản lý sản xuất; ● Tham gia vào quá trình đánh giá dự án theo các sprint, giai đoạn dự án; ● Đề xuất các giải pháp nâng cao cải tiến chất lượng cho Sản phẩm/ Dự án/ Quy trình; ● Báo cáo, đưa ra các đề xuất cho các vấn đề dự án với trưởng phòng và Ban giám đốc

(Thông tin dự án sẽ chi tiết trong buổi phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương; ● Có kinh nghiệm QA tối thiểu 2 năm và đã làm việc trong môi trường dự án theo phương pháp Agile; ● Có kinh nghiệm hướng dẫn, đào tạo, triển khai chuyển đổi dự án sang mô hình phát triển linh hoạt Agile; ● Có kinh nghiệm audit, kiểm soát, đánh giá chất lượng, mức độ tuân thủ quy trình phần mềm; ● Có kinh nghiệm nghiên cứu, soạn thảo, ban hành quy trình phát triển phần mềm; ● Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch; ● Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Ưu tiên ứng viên:

● Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, CMMI và các mô hình phần mềm (Waterfal, Scrum,...); ● Có kinh nghiệm audit các dòng dự án khác nhau với nhiều mô hình phần mềm; ● Có kinh nghiệm từng làm ở nhiều vị trí khác nhau trong dự án phần mềm.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập • Mức lương 15M – 35M tùy theo năng lực; • Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

15M – 35M

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe • Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác; • Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn; • Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3. Đào tạo, phát triển • Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau; • Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel; • Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú • Tham gia vào hoạt động “Happy Time” vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng; • Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng; • Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

