Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH CO TECH VINA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Khu Công nghiệp Lương Sơn, KM36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Quản lý, theo dõi quy trình sản xuất trên hệ thống ERP

• Phân tích và xử lý khi phát sinh lỗi hệ thống

• Nghiên cứu và cải tiến hệ thống phù hợp với quy trình sản xuất và yêu cầu thực tế

• Nhập dữ liệu đầu vào theo từng công đoạn

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên báo cáo ERP với báo cáo của bộ phận sản xuất (theo từng công đoạn)

• Kiểm tra và cập nhập BOM lên hệ thống ERP

• Thực hiện 1 số báo cáo đặc thù theo yêu cầu của cấp trên.

• Nam, Nữ

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, quản trị, IT ..

• Đã từng triển khai các phần mềm, hoặc tham gia các dự án thiết kế phần mềm

• Sử dụng thành thạo phần mềm ERP, MS office (Word, Excel, Power Point, Viso…) và một số phần mềm quản lý dữ liệu sản xuất và kho

• Kĩ năng quản lý và sắp sếp công việc tốt

• Có kỹ năng làm việc, phân tích các dữ liệu

• Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

