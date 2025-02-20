Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Iriso Electronics Viet Nam Co.,ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 400 USD

- Điều tra và phân tích thận trọng các khiếu nại từ khách hàng và khiếu nại nội bộ trong nhà máy và chuẩn bị báo cáo 8D;

- Thực hiện theo và thẩm tra lại hiệu lực của việc thực hiện biện pháp đối phó;

- Lập ra/xem xét các tiêu chuẩn kiểm tra, kết quả kiểm tra chất lượng và mẫu sản phẩm cho sản phẩm mới và các sản phẩm đang hiện hành;

- Lập ra các tài liệu chất lượng như là mẫu tiêu chuẩn kiểm tra liên quan đến việc loại bỏ;

- Kiểm soát tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thẩm tra của khách hàng.