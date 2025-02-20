Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Iriso Electronics Viet Nam Co.,ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Iriso Electronics Viet Nam Co.,ltd
- Hải Dương: Khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 300 - 400 USD
- Điều tra và phân tích thận trọng các khiếu nại từ khách hàng và khiếu nại nội bộ trong nhà máy và chuẩn bị báo cáo 8D;
- Thực hiện theo và thẩm tra lại hiệu lực của việc thực hiện biện pháp đối phó;
- Lập ra/xem xét các tiêu chuẩn kiểm tra, kết quả kiểm tra chất lượng và mẫu sản phẩm cho sản phẩm mới và các sản phẩm đang hiện hành;
- Lập ra các tài liệu chất lượng như là mẫu tiêu chuẩn kiểm tra liên quan đến việc loại bỏ;
- Kiểm soát tất cả các khiếu nại, yêu cầu và thẩm tra của khách hàng.
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint, …
- Tiếng anh thành thạo;
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;
- Độ tuổi từ 22 đến 30
QUYỀN LỢI
Quyền Lợi
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
