Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH May Tinh Lợi làm việc tại Hải Dương thu nhập 7 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Công ty TNHH Tinh Lợi 3, CCN Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương, Tứ Kỳ, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Làm việc trực tiếp dưới sản xuất, kiểm soát chất lượng trong bộ phận May/bộ phận Cutting;

Hiểu rõ yêu cầu kỹ thuật của tất cả hàng hóa đang chạy trên line sản xuất;

Kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Tiến hành kiểm tra để đảm bảo hàng may mặc được cắt cẩn thận và không có khiếm khuyết trước khi chuyển cho bộ phận Iron;

Đảm bảo thông số đáp ứng được với yêu cầu kỹ thuật của khách hàng trước khi chuyển cho bộ phận đóng gói.

Tốt nghiệp THPT trở lên;

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm;

Có kinh nghiệm kiểm hàng là lợi thế;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH May Tinh Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% lương ngay trong thời gian thử việc;

Thưởng lương tháng 13;

Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc;

Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn;

14 ngày phép/ năm;

Có xe đưa đón hàng ngày khu vực Hải Dương, Hải Phòng;

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, hiện đại.

