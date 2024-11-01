Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức, Châu Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nắm rõ, kiểm tra và tu chỉnh những điểm không phù hợp trong các bộ HACCP của công ty ( bao gồm cả phần cứng và phần mềm)

- Phân phối nguyên liệu sản xuất theo HACCP, viết biểu mẫu, làm hàng kiểm và kiểm hàng với khách hàng ( gồm cả Nafi)

- Lập hồ sơ sản xuất lô hàng

- Xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại mặt hàng công ty sản xuất

- Chịu trách nhiệm kiểm tra kháng sinh đầu hầm cho các loại nguyên liệu sản xuất của nhà máy

- Phối hợp với các thành viên khác trong phòng Quản lý chất lương cũng như các thành viên khác trong công ty để hoàn thành các mục tiêu công ty giao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc, cầu tiến và gắn bó lâu dài

- Kỹ năng nắm bắt và giải quyết tốt tình huống

- Phối hợp công việc tốt với các bộ phận liên quan

- Ưu tiên Nam, có kinh nghiệm về quản lý chất lượng ngành chế biến thủy sản

Tại Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Công ty.

- Được đào tạo kỹ năng và chuyên môn.

- Du lịch hàng năm, Quà mừng cưới, bảo hiểm 24/24.

- Định kỳ hàng năm có chế độ xem xét tăng lương dựa trên kết quả công việc và năng lực.

- Thưởng tháng 13, thưởng đột xuất đặc biệt đối với các cá nhân công việc có kết quả tốt ngoài mong đợi hoặc vượt trội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin