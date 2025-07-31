Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt – Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt – Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt – Pháp
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt – Pháp

Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Biovagen – Việt Pháp Khu công nghiệp vừa và nhỏ đường CN 2 giao CN 7, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa chỉ làm việc: Tòa nhà Biovagen – Việt Pháp Khu công nghiệp vừa và nhỏ đường CN 2 giao CN 7, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
Mô tả công việc:
• Triển khai xây dựng, cập nhật các quy trình thao tác chuẩn, các quy định, các hướng dẫn, biểu mẫu trong hoạt động của công ty. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn GDP, GSP, ISO... và các văn bản pháp quy hiện hành.
• Trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa của công ty trong quá trình kiểm nhập, xuất hàng, giao hàng, kiểm kê, theo dõi điều kiện bảo quản, kiểm tra chất lượng thuốc...
• Trực tiếp xử lý và đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa và dịch vụ của công ty: các khiếu nại của khách hàng, các trường hợp hàng trả về, thu hồi...
• Tham gia thanh kiểm tra trong nội bộ công ty và ngoài công ty về công tác quản lý chất lượng thuốc.
• Làm hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký GDP, GSP.
• Tiến hành thẩm định kho, phương tiện vận chuyển, thùng giao hàng trong năm.
• Tiến hành đào tạo kiến thức về GDP, GSP cho toàn bộ nhân viên công ty.
• Xem xét các thỏa thuận chất lượng với đối tác nước ngoài.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt – Pháp

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Biovagen – Việt Pháp Khu công nghiệp vừa và nhỏ đường CN 2 giao CN 7, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

