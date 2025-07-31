Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt – Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa chỉ làm việc: Tòa nhà Biovagen – Việt Pháp Khu công nghiệp vừa và nhỏ đường CN 2 giao CN 7, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

Mô tả công việc:

• Triển khai xây dựng, cập nhật các quy trình thao tác chuẩn, các quy định, các hướng dẫn, biểu mẫu trong hoạt động của công ty. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn GDP, GSP, ISO... và các văn bản pháp quy hiện hành.

• Trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa của công ty trong quá trình kiểm nhập, xuất hàng, giao hàng, kiểm kê, theo dõi điều kiện bảo quản, kiểm tra chất lượng thuốc...

• Trực tiếp xử lý và đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng hàng hóa và dịch vụ của công ty: các khiếu nại của khách hàng, các trường hợp hàng trả về, thu hồi...

• Tham gia thanh kiểm tra trong nội bộ công ty và ngoài công ty về công tác quản lý chất lượng thuốc.

• Làm hồ sơ và tiến hành các thủ tục đăng ký GDP, GSP.

• Tiến hành thẩm định kho, phương tiện vận chuyển, thùng giao hàng trong năm.

• Tiến hành đào tạo kiến thức về GDP, GSP cho toàn bộ nhân viên công ty.

• Xem xét các thỏa thuận chất lượng với đối tác nước ngoài.