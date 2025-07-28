Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 17 USD

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Ngày đăng tuyển: 28/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/08/2025
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Mức lương
1 - 17 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11A, Ngõ 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

Selex Motors là công ty công nghệ Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện thông minh, với hệ sinh thái gồm xe điện, pin và trạm đổi pin tự động. Chúng tôi đang mở rộng quy mô sản xuất và dịch vụ, hướng đến mục tiêu xanh hóa giao thông đô thị tại Việt Nam và khu vực. Môi trường làm việc tại Selex năng động, sáng tạo và đầy cơ hội phát triển cho những người có khát vọng tạo ra giá trị bền vững.
Selex Motors
1. Mô tả công việc
• Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng toàn công ty (QA system) cho sản phẩm, sản xuất và dịch vụ hậu mãi
• Thiết lập, cập nhật các quy trình, tiêu chuẩn và hướng dẫn chất lượng từ giai đoạn thiết kế tới sản xuất hàng loạt
• Thiết kế và triển khai các công cụ QA như: kiểm soát thay đổi (ECR/ECN), theo dõi lỗi – khắc phục (NCR/CAPA), đánh giá tuân thủ quy trình
• Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Thiết kế, Sản xuất, Kỹ thuật để kiểm soát chất lượng đầu-cuối
• Phân tích dữ liệu chất lượng, đánh giá rủi ro và đề xuất cải tiến hệ thống
• Đào tạo và nâng cao nhận thức chất lượng cho nhân viên các bộ phận liên quan
• Tham gia đánh giá, theo dõi nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào
• Là đầu mối tiếp nhận và xử lý phản hồi chất lượng từ thị trường, đề xuất cải tiến thiết kế/sản phẩm
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56, Ngõ 18 Mạc Thái Tổ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

