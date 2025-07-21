Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, thành viên thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, chuyên về lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản (Khu công nghiệp và Khu đô thị) cần tuyển nhân viên Quản Lý Khối Lượng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 45;

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm dự toán phục vụ công việc (AutoCAD, G8...);

Ưu tiên những người có kinh nghiệm quản lý chi phí công trình cao tầng, làm hồ sơ mời thầu, chấm thầu, có khả năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, quản lý hợp đồng, kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên.

05 năm trở lên.

Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin