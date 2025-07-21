Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Hoà Phát
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, thành viên thuộc TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT, chuyên về lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản (Khu công nghiệp và Khu đô thị) cần tuyển nhân viên Quản Lý Khối Lượng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi dưới 45;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm dự toán phục vụ công việc (AutoCAD, G8...);
Ưu tiên những người có kinh nghiệm quản lý chi phí công trình cao tầng, làm hồ sơ mời thầu, chấm thầu, có khả năng phân tích, đánh giá, lập kế hoạch, quản lý hợp đồng, kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên.
