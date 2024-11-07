Tuyển Account Manager (Quản lý khách hàng) CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô C5 - 2, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Account Manager (Quản lý khách hàng) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chăm sóc và mở rộng mối quan hệ với khách hàng

Triển khai đơn hàng cho khách hàng (báo giá sản phẩm, làm yêu cầu sản xuất, packing list, invoice, theo dõi tiến độ đơn hàng, tiến độ sản xuất, giao hàng, theo dõi công nợ...)

Phát triển sản phẩm mới: tiếp nhận thông tin của khách hàng (layout, màu, sản phẩm mẫu, CTQ), kết hợp R&D dựng mastercard, họp sản phẩm mới, làm mẫu, chốt mẫu với khách hàng

Xây dựng forecast giấy

Đầu mối thông tin xử lý khiếu nại khách hàng với các phòng ban liên quan

Đảm bảo đạt các chỉ tiêu ban lãnh đạo đã giao

Một số công việc khác do trưởng bộ phận phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, ngoại ngữ.

Sử dụng tốt một trong các ngoại ngữ: Trung/ Anh/ Hàn

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã làm việc và có hiểu biết về các sản phẩm ngành bao bì.

Giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Cẩn thận, chính xác, rõ ràng và trung thực.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng vào các ngày lễ, thưởng tháng lương thứ 13

Chế độ bảo hiểm đầy đủ

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

