Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Zhiao Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: khu phố Khánh Tân, Phường Khánh Bình, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, an toàn và hiệu quả. Nhận, kiểm tra, nhập kho hàng hóa theo đúng quy định. Xếp dỡ, sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc lấy hàng. Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chủng loại hàng hóa khi nhập kho và xuất kho. Thực hiện các thủ tục xuất kho hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng. Theo dõi, cập nhật số lượng hàng hóa tồn kho, báo cáo tình hình hàng hóa cho quản lý. Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên vị trí quản lý kho hàng. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Nắm vững các kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc hiệu quả. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về tài chính, kế toán.

Tại Công ty TNHH Zhiao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zhiao Việt Nam

