Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C2, Đường 17 - 18, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, sắp xếp các tuyến trả hàng trong kho

Kiểm soát hàng hóa trực tiếp tại kho

Theo dõi, kiểm soát chi phí xăng dầu của tài xế tại kho

Thu tiền Cod, Apollo của tài xế đóng về công ty

Xử lý chứng từ của Kho hàng

Đào tạo, hướng dẫn quy trình vận hành cho Tài xế mới

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên chuyên ngành quản trị logistics.

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng điều phối, nắm rõ đường (định tuyến) địa bàn, khu vực.

Có khả năng quản lý, kiểm soát hàng hóa và điều phối công việc.

Biết sử dụng phần mềm máy tính.

Có khả năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện công việc được giao

Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề dưới áp lực cao trong quá trình vận hành.

Kỹ năng quản lý nhóm. Nhanh nhạy trong việc điều phối và phân bổ nhân sự giao – nhận

Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết, Team building, Year End Party...Thưởng tháng 13

Trang bị đầy đủ đồng phục trong suốt quá trình công tác, hỗ trợ máy tính, văn phòng phẩm.

Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến nhanh.

Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, vui tính, đầy nhiệt huyết.

