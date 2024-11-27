Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Nhất Tín Logistics
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Nhất Tín Logistics

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C2, Đường 17

- 18, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, sắp xếp các tuyến trả hàng trong kho
Kiểm soát hàng hóa trực tiếp tại kho
Theo dõi, kiểm soát chi phí xăng dầu của tài xế tại kho
Thu tiền Cod, Apollo của tài xế đóng về công ty
Xử lý chứng từ của Kho hàng
Đào tạo, hướng dẫn quy trình vận hành cho Tài xế mới

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên chuyên ngành quản trị logistics.
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng điều phối, nắm rõ đường (định tuyến) địa bàn, khu vực.
Có khả năng quản lý, kiểm soát hàng hóa và điều phối công việc.
Biết sử dụng phần mềm máy tính.
Có khả năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện công việc được giao
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề dưới áp lực cao trong quá trình vận hành.
Kỹ năng quản lý nhóm. Nhanh nhạy trong việc điều phối và phân bổ nhân sự giao – nhận

Tại Nhất Tín Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết, Team building, Year End Party...Thưởng tháng 13
Trang bị đầy đủ đồng phục trong suốt quá trình công tác, hỗ trợ máy tính, văn phòng phẩm.
Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến nhanh.
Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, vui tính, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhất Tín Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhất Tín Logistics

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

