Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 19 Đường số 8, KP4, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm quay các clip, cuộn, video ngắn (từ 15 - 30 giây).

Quay phim tại văn phòng và ngoại cảnh (theo yêu cầu)

Chuẩn bị, sắp xếp studio, camera, đèn, loa, chân máy ,...

Xử lý hậu kì cơ bản

Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và sẵn sàng học hỏi

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quay livestream hoặc clip ngắn là điểm cộng

Hiểu về điều khiển ánh sáng trong phim trường

Tự tin và sẵn sàng học hỏi.

Có hiểu biết về Douyin là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn

BHXH

12 ngày phép năm.

Tiền thưởng sự kiện, Tiền thưởng cuối năm dựa trên kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin