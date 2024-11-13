Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17
- 19 Đường số 8, KP4, Phường An Phú, Quận 2
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Chịu trách nhiệm quay các clip, cuộn, video ngắn (từ 15 - 30 giây).
Quay phim tại văn phòng và ngoại cảnh (theo yêu cầu)
Chuẩn bị, sắp xếp studio, camera, đèn, loa, chân máy ,...
Xử lý hậu kì cơ bản
Kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và sẵn sàng học hỏi
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quay livestream hoặc clip ngắn là điểm cộng
Hiểu về điều khiển ánh sáng trong phim trường
Tự tin và sẵn sàng học hỏi.
Có hiểu biết về Douyin là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn
BHXH
12 ngày phép năm.
Tiền thưởng sự kiện, Tiền thưởng cuối năm dựa trên kết quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTERCONTINENTAL ENTERTAINMENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
