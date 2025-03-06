Tuyển Nhân viên R&D Công ty cổ phần Lavela làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Lô C9 - I, Đường N4, KCN Hàm Kiệm I, Xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Huyện Hàm Thuận Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D

Làm mẫu các loại sản phẩm mới, cải tiến chất lượng sản phẩm thuộc SKU được phân công theo đúng tiến độ tung hàng.

Phối hợp với bộ phận sản xuất, QA,QC chạy thử nghiệm các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến chất lượng, các loại nguyên liệu mới theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Thử nghiệm các loại nguyên liệu mới, nguyên liệu thay thế do bộ phận cung ứng cung cấp

Tìm kiếm, thử nghiệm các loại nguyên liệu mới, nguyên liệu thay thế phục vụ cho việc cải tiến chất lượng sản phẩm

Thực hiện các thử nghiệm, kiểm tra chất lượng và điều chỉnh công thức sản phẩm để đáp ứng yêu cầu về hương vị, chất lượng và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Tham gia xây dựng An Toàn vệ sinh lao động

Tham gia xây dựng, cải tiến hệ thống chất lượng theo ISO, HACCP..

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CD/DH chuyên ngành CN Thực phẩm hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có trình độ vững vàng, kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm gia vị và các thực phẩm khác

Có kỹ năng quản lý, kỹ năng phát triển sản phẩm

Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc

Khả năng thích ứng tốt với môi trường làm việc

Đòi hỏi có tính chính trực, tự tin vào bản thân và công việc cao. Có tinh thần thái độ và suy nghĩ tích cực. Trung thực, bảo mật thông tin liên quan đến công việc.

Tại Công ty cổ phần Lavela Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG, THÂN THIỆN, HÒA ĐỒNG;

- Đào tạo và định kỳ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc cho nhân sự;

- Chia sẻ tất cả những kinh nghiệm làm việc quý báu để cùng nhau học hỏi và phát triển nghề nghiệp;

- Tạo cơ hội thăng tiến;

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sự gắn bó lâu dài;

- Cam kết tuân thủ đầy đủ các chế độ theo quy định Luật Lao Động: bảo hiểm, phúc lợi, thưởng lễ, Tết, tiệc tùng, kỷ niệm, sinh nhật nhân viên, .v.v.

