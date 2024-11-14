Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH XNK Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39T Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng

Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ logistics và XTransfer

Xử lý hợp đồng và theo dõi đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 20-30 tuổi

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực

Tại Công ty TNHH XNK Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận, từ 8 triệu++. Thu nhập không giới hạn

Thiết bị: Laptop + điện thoại

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Đừng bỏ lỡ cơ hội - Ứng tuyển ngay!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin