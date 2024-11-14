Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH XNK Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH XNK Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH XNK Sunshine
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH XNK Sunshine

Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại Công ty TNHH XNK Sunshine

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39T Yên Phụ

- Tây Hồ

- Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện tại
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ logistics và XTransfer
Xử lý hợp đồng và theo dõi đơn hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, 20-30 tuổi
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực

Tại Công ty TNHH XNK Sunshine Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận, từ 8 triệu++. Thu nhập không giới hạn
Thiết bị: Laptop + điện thoại
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Đừng bỏ lỡ cơ hội - Ứng tuyển ngay!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Sunshine

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH XNK Sunshine

Công ty TNHH XNK Sunshine

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39T Yên Phụ- Tây Hồ- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

