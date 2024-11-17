Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Nghiên cứu và phân tích xu hướng tiêu dùng tại các thị trường Mỹ và Châu Âu.

Sáng tạo ý tưởng cho các sản phẩm POD như áo thun, poster, ornament, cốc...

Phối hợp với bộ phận thiết kế để hiện thực hóa ý tưởng.

Đề xuất và phát triển các sản phẩm mới có tiềm năng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các ý tưởng đã triển khai.

Cập nhật liên tục xu hướng văn hóa, thời trang và sở thích tiêu dùng thị trường Mỹ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo từ Leader.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng với vị trí tương đương.

Tiếng Anh đọc - viết tốt.

Thành thạo máy tính các công cụ hỗ trợ tìm kiếm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu laptop, sử dụng máy tính xịn xò tại công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Có cơ hội học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng.

Đóng BHXH sau 03 tháng làm việc chính thức.

Thử việc nhận 85% lương cứng và hưởng các chế độ phúc lợi khác.

Thưởng lễ tết, thưởng theo doanh số công ty và các chế độ khác (sinh nhật, du lịch....)

Được sử dụng miễn phí cà phê, nước ngọt, hoa quả, trà sữa, trà các loại ... mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.