Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 mễ trì thượng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Đăng sản phẩm chuẩn SEO

Đăng hình ảnh sản phẩm chuẩn SEO

Làm việc cùng team SEO tăng doanh thu từ website của công ty

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm viết nội dung sản phẩm chuẩn SEO

Tinh thần học hỏi: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về SEO và các xu hướng viết nội dung.

Có kiến thức về SEO,

Đam mê và có hứng thú nghề SEO,

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương 3 triệu đến 6 triệu + thưởng KPI + thưởng trực tiếp theo hiệu quả công việc

Đóng dấu đỏ thực tập/ làm việc tại công ty.

Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG

