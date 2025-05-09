Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 2 mễ trì thượng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 3 - 10 Triệu
Đăng sản phẩm chuẩn SEO
Đăng hình ảnh sản phẩm chuẩn SEO
Làm việc cùng team SEO tăng doanh thu từ website của công ty
Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm viết nội dung sản phẩm chuẩn SEO
Tinh thần học hỏi: Sẵn sàng cập nhật kiến thức mới về SEO và các xu hướng viết nội dung.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
Lương 3 triệu đến 6 triệu + thưởng KPI + thưởng trực tiếp theo hiệu quả công việc
Đóng dấu đỏ thực tập/ làm việc tại công ty.
Đóng dấu đỏ Chứng nhận có đóng góp cho công ty, chứng nhận tham gia Global Makerting, chứng nhận tham gia Triển Lãm Quốc Tế của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
