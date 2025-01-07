Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: 55 Ngô Văn Cảnh, Phường Hoàng Văn Thụ, tp Bắc Giang, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện các công việc tối ưu hóa SEO onpage/offpage, link building, xây dựng Backlink chất lượng cho website

- Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài

- Xử lý các lỗi phát sinh, cập nhật xu hướng SEO mới nhất.

- Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch SEO và báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 18-30

Quyền Lợi

Được hưởng các quyền lợi thưởng lễ tết.

Được nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần

Được học và chơi các loại nhạc cụ mà công ty đang kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển

