Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: 55 Ngô Văn Cảnh, Phường Hoàng Văn Thụ, tp Bắc Giang, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

- Thực hiện các công việc tối ưu hóa SEO onpage/offpage, link building, xây dựng Backlink chất lượng cho website
- Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài
- Xử lý các lỗi phát sinh, cập nhật xu hướng SEO mới nhất.
- Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch SEO và báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18-30

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi thưởng lễ tết.
Được nghỉ ngày chủ nhật hàng tuần
Được học và chơi các loại nhạc cụ mà công ty đang kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 55 Ngô Văn Cảnh, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÀI ANH
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm