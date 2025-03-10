Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô G1 Chung Cư Hùng Vương,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên chiến lược, kế hoạch SEO Tổng thể để giúp dự án đảm nhận đạt được KPI của dự án.

- Tối ưu Entity, Onpage, Offpage, Content, Maps, Internal links ...

- Lên cấu trúc website, UX-UI, Audit Technical website để phù hợp với chiến lược phát triển website và KPI của dự án.

- Phối hợp bộ phận khác như bộ phận IT để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX-UI; cấu trúc website.

- Phối hợp team Content để tạo dựng content đúng Intent và mang lại lợi ích cho cả khách hàng, đặc biệt: Bạn sẽ được training kỹ thuật Topical Authority.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm SEO từ 01năm .

- Có kiến thức trong việc xây dựng và quản lý nhiều dự án cùng một lúc.

- Thường xuyên cập nhật các thuật toán Google.

- Có khả năng phân tích và audit On-page định kỳ tuần/tháng.

- Có kiến thức trong việc chọn lọc website để xây dựng backlink. Phân tích và nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ

- Có kiến thức cơ bản để chỉnh sửa Technical website mã nguồn Worldpress (htms, CSS...)

- Đã SEO lên top thành công các từ khóa khó.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm đẩy các từ khóa lên top mang lại chuyển đổi performance tốt ở các lĩnh vực (bất động sản, TMĐT, crypto, tài chính, ....)

- Đảm nhiệm multi task và quản lý thời gian tốt. Không ngại học hỏi, đổi mới.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du lịch nước ngoài

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH QUÂN LỘC QUẢNG

