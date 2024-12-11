Tuyển Nhân viên SEO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8/1 - 8/3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược SEO thành công phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Nghiên cứu, phân tích và tối ưu hóa từ khóa liên tục để tìm ra các cơ hội mới.

Tối ưu hóa cấu trúc website, các yếu tố trên trang (như thẻ meta, tiêu đề,cấu trúc URL) và nội dung để cải thiện khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

Hợp tác với đội ngũ nội dung để tạo và tối ưu hóa nội dung chất lượng cao, được nhắm mục tiêu từ khóa.

Đảm bảo tất cả nội dung tuân thủ các thực hành SEO tốt nhất, bao gồm việc đặt từ khóa, liên kết nội bộ và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Kiểm tra định kỳ về tình trạng SEO kỹ thuật của website, bao gồm tốc độ tải trang, tính tương thích với thiết bị di động và khả năng crawl của trang web.

Xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật như liên kết bị hỏng, nội dung trùng lặp và cải thiện kiến trúc trang web.

Theo dõi và phân tích hiệu suất SEO bằng cách sử dụng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console, SEMrush hoặc Ahrefs.

Theo dõi các chỉ số KPI như lưu lượng truy cập tự nhiên, thứ hạng từ khóa, tỷ lệ thoát và tỷ lệ chuyển đổi.

Cung cấp báo cáo thường xuyên và các thông tin chi tiết về hiệu suất SEO cho các bên liên quan.

Phát triển và triển khai các chiến lược xây dựng liên kết hiệu quả để tăng cường độ tin cậy của tên miền và cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Theo dõi và hợp tác với các đối tác để xây dựng liên kết chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Moz, v.v.

Kiến thức về HTML, CSS và các khái niệm phát triển web cơ bản để tối ưu hóa kỹ thuật SEO.

Hiểu biết về các thực hành tốt nhất về SEO on-page, off-page và SEO kỹ thuật.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định.

Được hưởng các chế độ Sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau thăm hỏi.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.