Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
- Hồ Chí Minh:
- 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
Xây dựng kế hoạch nội dung và đẩy thứ hạng từ khoá theo quý.
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cần SEO
Xây dựng và triển khai xây dựng backlink
Phối hợp với content để xây dựng nội dung chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO
Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Báo cáo kết quả công việc cho nhóm trưởng SEO
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 22-26 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan và các khoá học về SEO
Có trên 1 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, Search Console,...)
Sử dụng thành thục các công cụ hỗ trợ SEO (Semrush, Ahref, keywordtool,...)
Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm
Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM
Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
