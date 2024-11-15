Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

Xây dựng kế hoạch nội dung và đẩy thứ hạng từ khoá theo quý.

Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cần SEO

Xây dựng và triển khai xây dựng backlink

Phối hợp với content để xây dựng nội dung chuẩn SEO cho website

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO

Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO

Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO

Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.

Báo cáo kết quả công việc cho nhóm trưởng SEO

Xây dựng kế hoạch nội dung và đẩy thứ hạng từ khoá theo quý.

Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cần SEO

Xây dựng và triển khai xây dựng backlink

Phối hợp với content để xây dựng nội dung chuẩn SEO cho website

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO

Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO

Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO

Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.

Báo cáo kết quả công việc cho nhóm trưởng SEO

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 22-26 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc ngành liên quan và các khoá học về SEO

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương

Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, Search Console,...)

Sử dụng thành thục các công cụ hỗ trợ SEO (Semrush, Ahref, keywordtool,...)

Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm

Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM

Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Du lịch nước ngoài

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin