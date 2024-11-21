Tuyển Nhân viên SEO công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Quận 1

- Tối ưu hóa các yếu tố On-page như tiêu đề, description, keywords,URL, và nội dung để Google đánh giá cao trên công cụ tìm kiếm đối với website.

- Thực hiện các chiến lược Link Building để xây dựng uy tín và sự nhận thức về thương hiệu của website.

- Nghiên cứu và phân tích từ khoá tối ưu hóa SEO và xây dựng chiến lược từ khóa hiệu quả.

- Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình SEO.

- Phối hợp với phòng ban kỹ thuật tối ưu website chuẩn SEO.

- Quản lý và theo dõi hiệu suất website thông qua các công cụ hỗ trợ như: Google Analytics, Google Search Console, và tạo báo cáo hàng tuần liên quan đến SEO.

- Đề xuất và triển khai các cải tiến kỹ thuật và nội dung dựa trên nghiên cứu và phân tích dữ liệu.

- Tốt nghiệp trung cấp CNTT trở lên, hoặc có chứng chỉ SEO ở trung tâm mức độ cơ bản là 1 lợi thế (không bắt buộc)

- Sử dụng máy tính thành thạo

- Có kiến thức và hiểu biết về các công cụ phân tích web như Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords, SEMrush, As,...

- Nắm rõ các yếu tố có ảnh hưởng đến thứ hạng website cũng như thuật toán liên quan đến công cụ tìm kiếm.

- Hiểu biết những kiến thức cơ bản về SEM, Marketing để có thể phân tích “insight” khách hàng. Liên tục cập nhật kiến thức mới về SEO để không bị lạc hậu.

- Nắm vững các kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế.

Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13;Thưởng các ngày lễ lớn trong năm;

Được đào tạo chuyên môn đến ngành trang sức, đá quý, v.v….

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24;

Du lịch, team building hàng năm;

Phụ cấp công tác phí;

Tăng lương định kỳ, phép năm, đồng phục;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

