Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, phường 6, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Lên chiến lược và lập kế hoạch SEO cho các dự án tại công ty.
2. Nghiên cứu từ khóa, nhóm từ khóa và triển khai.
3. Phân tính, đánh giá Onpage cho website.
4. Tối ưu Onpage SEO (Tối ưu bài viết, xây dựng Internal Links,...).
5. Lên kế hoạch và thực các chiến dịch Offpage, xây dựng Link Building.
6. Thực hiện Audit Technical cho website.
7. Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng Content chất lượng.
8. Theo dõi thứ hạng từ khóa, tiến độ dự án để đưa ra giải pháp, phương án khắc phục cũng như nâng cao chất lượng dự án.
9. Kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học thuộc các chuyên ngành: marketing, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh...
2. Có kiến thức SEO nâng cao và hiểu rõ các thuật toán.
3. Sử dụng thành thạo Ahref hoặc Semrush, Google Search Console và Google Analytics.
4. Có kiến thức về Content và có khả năng viết nội dung chuẩn SEO.
5. Có kiến thức cơ bản về marketing online.
6. Có kỹ năng tốt trong: tin học văn phòng, quản lý thời gian và công việc, xử lý vấn đề

Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận từ 8 – 12 triệu + Thưởng năm + Thưởng khác
2. Cơ hội được đào tạo, học tập các kĩ năng chuyên môn
3. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo quy định
4. Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
5. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
6. Được tham gia các hoạt động ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
7. Tiệc Happy Hour hàng tháng, tặng quà sinh nhật, kết hôn,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Công Ty Cổ Phần Global Online Branding

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, 235 Lý Thường Kiệt ,Phường 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

