Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
- Hồ Chí Minh: số 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Lên chiến lược và lập kế hoạch SEO cho các dự án tại công ty.
2. Nghiên cứu từ khóa, nhóm từ khóa và triển khai.
3. Phân tính, đánh giá Onpage cho website.
4. Tối ưu Onpage SEO (Tối ưu bài viết, xây dựng Internal Links,...).
5. Lên kế hoạch và thực các chiến dịch Offpage, xây dựng Link Building.
6. Thực hiện Audit Technical cho website.
7. Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng Content chất lượng.
8. Theo dõi thứ hạng từ khóa, tiến độ dự án để đưa ra giải pháp, phương án khắc phục cũng như nâng cao chất lượng dự án.
9. Kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng nhóm.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có kiến thức SEO nâng cao và hiểu rõ các thuật toán.
3. Sử dụng thành thạo Ahref hoặc Semrush, Google Search Console và Google Analytics.
4. Có kiến thức về Content và có khả năng viết nội dung chuẩn SEO.
5. Có kiến thức cơ bản về marketing online.
6. Có kỹ năng tốt trong: tin học văn phòng, quản lý thời gian và công việc, xử lý vấn đề
Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
2. Cơ hội được đào tạo, học tập các kĩ năng chuyên môn
3. Nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo quy định
4. Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
5. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
6. Được tham gia các hoạt động ngoại khoá, vui chơi giải trí, du lịch do công ty tổ chức.
7. Tiệc Happy Hour hàng tháng, tặng quà sinh nhật, kết hôn,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI