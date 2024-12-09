Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Phụ trách lên outline bài viết SEO dựa trên bộ từ khóa có sẵn
Lên ý tưởng và viết bài Blog cho website theo yêu cầu của Leader.
Thực hiện audit những bài viết cũ và tối ưu theo các tiêu chí SEO Onpage
Làm việc với Design để hoàn thành các hình ảnh cho bài viết
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 24 - 30 tuổi
Có kinh nghiệm content SEO tối thiểu 1 năm.
Có sự am hiểu về ngành: Đào tạo, F&B (Đồ uống)... là một lợi thế
Khả năng viết lách, tư duy sáng tạo tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đã từng thực chiến qua các lĩnh vực khác nhau
Khả năng nghiên cứu thị trường, nắm bắt tâm lý, hành vi người dùng
Có tư duy phản biện, sáng tạo và nắm được xu thế content, Marketing
Có kinh nghiệm content SEO tối thiểu 1 năm.
Có sự am hiểu về ngành: Đào tạo, F&B (Đồ uống)... là một lợi thế
Khả năng viết lách, tư duy sáng tạo tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đã từng thực chiến qua các lĩnh vực khác nhau
Khả năng nghiên cứu thị trường, nắm bắt tâm lý, hành vi người dùng
Có tư duy phản biện, sáng tạo và nắm được xu thế content, Marketing
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
I// QUYỀN LỢI
Lương: 8,500,000 – 10,000,000 VNĐ;
Thưởng, hoa hồng, phụ cấp dự án;
1 năm tăng lương 2 lần;
Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
II/ Phát triển sự nghiệp
Học các quy trình, kiến thức SEO nâng cao chinh phục các dự án khó
Hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên tận tâm, giàu kinh nghiệm;
Học hỏi thêm về các kiến thức nội bộ của SALY GROUP về Digital Marketing – Inbound marketing giúp SALY GROUP trong chưa đầy 1 năm xây dựng lên thương hiệu Trung Tâm Pha Chế hàng đầu Việt Nam;
Được đào tạo chi tiết khi tiến hành công việc. Được hướng dẫn cách viết content tốt nhất hiện nay để đẩy dự án lên top google. Nâng cao tay nghề content.
III/ Môi trường làm việc
Môi trường làm việc thẳng thắn, đặt con người làm trọng tâm;
Thường xuyên công nhận và khen thưởng cho các thành viên nỗ lực, đạt hay vượt KPI đề ra;
Nhiều chính sách hấp dẫn giúp nhân sự thể hiện năng lực của bản thân và nhận được phúc lợi xứng đáng;
Làm việc với các 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình;
Có quyền tự chủ cao với ngân sách, tài nguyên, nhân sự,... trong phạm vi cho phép.
IV/ Quyền lợi khác
Tham dự Company Trip hàng năm
Tham dự team building/từ thiện hàng quý
Vui chơi, họp nhóm mỗi tháng/tuần
Lương: 8,500,000 – 10,000,000 VNĐ;
Thưởng, hoa hồng, phụ cấp dự án;
1 năm tăng lương 2 lần;
Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước
II/ Phát triển sự nghiệp
Học các quy trình, kiến thức SEO nâng cao chinh phục các dự án khó
Hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên tận tâm, giàu kinh nghiệm;
Học hỏi thêm về các kiến thức nội bộ của SALY GROUP về Digital Marketing – Inbound marketing giúp SALY GROUP trong chưa đầy 1 năm xây dựng lên thương hiệu Trung Tâm Pha Chế hàng đầu Việt Nam;
Được đào tạo chi tiết khi tiến hành công việc. Được hướng dẫn cách viết content tốt nhất hiện nay để đẩy dự án lên top google. Nâng cao tay nghề content.
III/ Môi trường làm việc
Môi trường làm việc thẳng thắn, đặt con người làm trọng tâm;
Thường xuyên công nhận và khen thưởng cho các thành viên nỗ lực, đạt hay vượt KPI đề ra;
Nhiều chính sách hấp dẫn giúp nhân sự thể hiện năng lực của bản thân và nhận được phúc lợi xứng đáng;
Làm việc với các 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình;
Có quyền tự chủ cao với ngân sách, tài nguyên, nhân sự,... trong phạm vi cho phép.
IV/ Quyền lợi khác
Tham dự Company Trip hàng năm
Tham dự team building/từ thiện hàng quý
Vui chơi, họp nhóm mỗi tháng/tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI