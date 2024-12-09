Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Phụ trách lên outline bài viết SEO dựa trên bộ từ khóa có sẵn

Lên ý tưởng và viết bài Blog cho website theo yêu cầu của Leader.

Thực hiện audit những bài viết cũ và tối ưu theo các tiêu chí SEO Onpage

Làm việc với Design để hoàn thành các hình ảnh cho bài viết

Nữ từ 24 - 30 tuổi

Có kinh nghiệm content SEO tối thiểu 1 năm.

Có sự am hiểu về ngành: Đào tạo, F&B (Đồ uống)... là một lợi thế

Khả năng viết lách, tư duy sáng tạo tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, đã từng thực chiến qua các lĩnh vực khác nhau

Khả năng nghiên cứu thị trường, nắm bắt tâm lý, hành vi người dùng

Có tư duy phản biện, sáng tạo và nắm được xu thế content, Marketing

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

I// QUYỀN LỢI

Lương: 8,500,000 – 10,000,000 VNĐ;

Thưởng, hoa hồng, phụ cấp dự án;

1 năm tăng lương 2 lần;

Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

II/ Phát triển sự nghiệp

Học các quy trình, kiến thức SEO nâng cao chinh phục các dự án khó

Hỗ trợ & hướng dẫn trực tiếp từ cấp trên tận tâm, giàu kinh nghiệm;

Học hỏi thêm về các kiến thức nội bộ của SALY GROUP về Digital Marketing – Inbound marketing giúp SALY GROUP trong chưa đầy 1 năm xây dựng lên thương hiệu Trung Tâm Pha Chế hàng đầu Việt Nam;

Được đào tạo chi tiết khi tiến hành công việc. Được hướng dẫn cách viết content tốt nhất hiện nay để đẩy dự án lên top google. Nâng cao tay nghề content.

III/ Môi trường làm việc

Môi trường làm việc thẳng thắn, đặt con người làm trọng tâm;

Thường xuyên công nhận và khen thưởng cho các thành viên nỗ lực, đạt hay vượt KPI đề ra;

Nhiều chính sách hấp dẫn giúp nhân sự thể hiện năng lực của bản thân và nhận được phúc lợi xứng đáng;

Làm việc với các 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình;

Có quyền tự chủ cao với ngân sách, tài nguyên, nhân sự,... trong phạm vi cho phép.

IV/ Quyền lợi khác

Tham dự Company Trip hàng năm

Tham dự team building/từ thiện hàng quý

Vui chơi, họp nhóm mỗi tháng/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

