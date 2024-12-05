Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thiết bị nội thất, vật tư phòng thí nghiệm Đức Dương, 67 Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu và phân tích từ khóa, đối thủ cạnh tranh.

Tối ưu hóa on-page và off-page SEO cho website.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch content marketing.

Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch SEO.

Đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch SEO.

Làm việc theo hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.

Hiểu biết rộng về các thuật toán của các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google.

Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush...

Có kỹ năng viết content SEO hiệu quả.

Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo.

Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ liên quan.

Sáng tạo, tư duy nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 9-12triệu, thưởng theo hiệu suất

Lương thưởng vào các dịp lễ tết.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Du lịch và team building hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 - 17:00, nghỉ trưa 1 giờ), Thứ 7 (8:00 – 12:00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương

