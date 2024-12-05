Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương
- Hồ Chí Minh:
- Thiết bị nội thất, vật tư phòng thí nghiệm Đức Dương, 67 Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Nghiên cứu và phân tích từ khóa, đối thủ cạnh tranh.
Tối ưu hóa on-page và off-page SEO cho website.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch content marketing.
Theo dõi và phân tích hiệu quả các chiến dịch SEO.
Đề xuất các cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch SEO.
Làm việc theo hướng dẫn của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.
Hiểu biết rộng về các thuật toán của các công cụ tìm kiếm, đặc biệt là Google.
Thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush...
Có kỹ năng viết content SEO hiệu quả.
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra báo cáo.
Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ liên quan.
Sáng tạo, tư duy nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng vào các dịp lễ tết.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Du lịch và team building hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8:00 - 17:00, nghỉ trưa 1 giờ), Thứ 7 (8:00 – 12:00).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Đức Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI