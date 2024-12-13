Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 6 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm cho việc phát triển và thực thi thành công cho dự án SEO.

Nghiên cứu từ khóa, xây dựng bộ từ khóa, thực hiện SEO các từ khóa lên top Google.

Thực hiện các hoạt động SEO Traffic Organic cho các dự án được quản lý phân công.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch off-site, link building, xây dựng PBN,…

Phối hợp với bộ phận Content triển khai kế hoạch nội dung chuẩn SEO cho website.

Liên tục theo dõi, phân tích, đánh giá và tối ưu hiệu quả SEO (báo cáo chỉ số SEO theo tuần bao gồm: Trafic, Time on site,…).

Review đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án SEO. Đưa ra phương án backup để đảm bảo tiến độ dự án.

Luôn cập nhật kiến thức để có thể phát triển khả năng về SEO Marketing, xây dựng những chiến lược kéo traffic tới website dự án

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên các chuyên ngành như Marketing, Digital Marketing,…

Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên (show được các từ khóa/dự án lên top là lợi thế)

Có kiến thức về SEO, Google Adwords, As,…hiểu sâu về các công cụ và kiến thức SEO, nắm được các thuật toán của Google

Đam mê và có hứng thú về nghề SEO, có kiến thức về Marketing và Content

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng là việc độc lập, chủ động và có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin