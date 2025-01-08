Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Phân tích và nghiên cứu từ khóa để tối ưu hóa thứ hạng tìm kiếm của website trên các công cụ tìm kiếm (Google, Bing, v.v.).

Xây dựng chiến lược SEO on-page và off-page, bao gồm tối ưu hóa nội dung, liên kết nội bộ, và liên kết ngoài (backlink).

Theo dõi và đánh giá hiệu quả SEO thông qua các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v.

Phối hợp với đội ngũ Content Marketing để đảm bảo nội dung đáp ứng yêu cầu SEO và thân thiện với người dùng.

Cải thiện tốc độ tải trang và tối ưu hóa kỹ thuật SEO (Technical SEO).

Theo dõi các thay đổi thuật toán của công cụ tìm kiếm và đưa ra chiến lược điều chỉnh phù hợp.

Lập báo cáo định kỳ về hiệu quả SEO, đề xuất các cải tiến để đạt mục tiêu.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Thứ 7: 8h-12h

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.

Có kinh nghiệm thực tế trong việc cải thiện thứ hạng và lưu lượng truy cập cho các website.

Tốt nghiệp các trường ĐH, cao đẳng liên quan Marketing, thương mại điện tử là lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush.

Hiểu biết sâu về SEO on-page, off-page và kỹ thuật SEO.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập chiến lược SEO.

Kỹ năng mềm:

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận liên quan.

Tư duy logic, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Yêu cầu khác:

Có kiến thức về HTML, CSS, và các nền tảng quản trị nội dung (CMS) như WordPress là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các dự án thương mại điện tử hoặc các ngành có tính cạnh tranh cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng deal theo năng lực từ 10tr + thưởng + phụ cấp ăn trưa + hỗ trợ vé xe

- Review định ký theo hiệu suất công việc, tăng lương 06 tháng 01 lần.

- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ dấu TT + ăn trưa tại bếp ăn công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định nhà nước.

- Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc.

- Hòa nhập môi trường làm việc trẻ, năng động, gắn kết.

- Thăm quan, nghỉ mát theo năm, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin