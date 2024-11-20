Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT4 - 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Kiến Hưng, Hà Đông

Tư vấn (qua điện thoại hoặc trực tiếp) với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty đang có: về sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm cũ, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách hàng để thúc đẩy nhu cầu mua hàng của khách hàng)

Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ...của công ty khi khách hàng yêu cầu.

Chăm sóc khách cũ đã có của công ty qua nền tảng tin nhắn zalo, OA, cập nhật theo dõi hồ sơ và phản hồi của khách hàng.

Thực hiệc các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Nam/ nữ từ 20 – 35 tuổi.

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng ở vị trí tương đương.

Có laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, hàng mẹ bé.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tin.

Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản word, Power Point

Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc

Thu nhập: Lương cứng 5 triệu + Thưởng % doanh số

Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đ/ tháng

Thử việc nhận 100% lương thưởng

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động

Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

