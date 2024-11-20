Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
- Hà Nội: CTT4
- 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Kiến Hưng, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tư vấn (qua điện thoại hoặc trực tiếp) với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty đang có: về sản phẩm (sản phẩm mới, sản phẩm cũ, các chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách hàng để thúc đẩy nhu cầu mua hàng của khách hàng)
Giải đáp các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ...của công ty khi khách hàng yêu cầu.
Chăm sóc khách cũ đã có của công ty qua nền tảng tin nhắn zalo, OA, cập nhật theo dõi hồ sơ và phản hồi của khách hàng.
Thực hiệc các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng ở vị trí tương đương.
Có laptop cá nhân
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, dược phẩm, hàng mẹ bé.
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tin.
Tin học văn phòng: Sử dụng cơ bản word, Power Point
Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 500.000 đ/ tháng
Thử việc nhận 100% lương thưởng
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...theo quy đinh của công ty và Luật lao động
Môi trường năng động, đoàn kết, chia sẻ, học tập...cùng phát triển
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Secret Life
